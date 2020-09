Marianne Vos kan kwartet aan wereldtitels volmaken

Marianne Vos heeft een palmares om u tegen te zeggen. Ⓒ BSR Agency

IMOLA - Bescheiden als altijd is Marianne Vos. Tegelijk is ze de vrouw met de meest indrukwekkende palmares van de sterrenploeg waarmee Oranje vandaag behoud van de regenboogtrui wil afdwingen. De 33-jarige alleskunner pakte wereldtitels in het veld, op de baan en op de weg. In het laatste geval al drie keer en ze heeft de vorm om rond het racecircuit van Imola het kwartet vol te maken.