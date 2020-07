Belgische wielrenner (20) komt om het leven bij oefenkoers

De Vriendt kreeg na zijn valpartij in een oefenkoers in het Oost-Vlaamse Wortegem-Petegem een hartaanval, en werd minutenlang gereanimeerd. Maar dat mocht niet baten. De Vriend overleed in het ziekenhuis in Oudenaarde. De koers, met onder anderen nationaal kampioen Tim Merlier aan de start, was al in de eerste ronde definitief stilgelegd.

Vanmarcke

Nationaal kampioen en thuisrenner Merlier reageerde nog voordat de dood van De Vriendt werd vastgesteld aangeslagen, en ook Sep Vanmarcke had het duidelijk lastig. „Als iemand vecht voor zijn leven, dan komt koersen niet op de eerste plaats”, aldus Vanmarcke.

De koers in Wortegem-Petegem werd georganiseerd door Heidi D’Hulst, moeder van Merlier. De renner had daar zelf om gevraagd, toen Cycling Vlaanderen een oproep deed om in juli oefenkoersen te organiseren. Zondag wordt in Rotselaar de Grote Prijs Vermarc georganiseerd, de eerste profkoers na de coronabreak.