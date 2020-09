KNVB-top zit met EasyToys in maag

Keziah Veendorp (FC Emmen) in duel met Donyell Malen van PSV. Ⓒ FOTO ANP/HH

EMMEN - Het gesprek tussen FC Emmen en de KNVB-top over de shirtsponsorkwestie heeft nog niet tot een oplossing geleid. De Drenten zijn voornemens om het erotiekbedrijf EasyToys als shirtsponsor te presenteren, maar de voetbalbond steekt daar vooralsnog een stokje voor, omdat dit in strijd zou zijn met de goede zeden, de goede smaak of het fatsoen.