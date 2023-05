Red Bull onthult speciale Miami-auto voor Verstappen en Pérez

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Met deze auto rijdt Verstappen de GP van Miami. Ⓒ Red Bull Content Pool

De RB19 ziet er komend race-weekeinde in Miami anders uit dan gewoonlijk. Max Verstappen en Sergio Pérez rijden in Florida rond in een auto die voorzien is van andere kleuren.