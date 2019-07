Martens over ophef: ’Het is maar een teen’

„Ik vond het allemaal een beetje overdreven. Het is maar een teen. Bovendien hebben we nog heel veel andere goede speelsters”, bleef de matchwinner van het duel met Japan bescheiden.

„Ik trainde niet mee, om mijn teen niet te veel te belasten, maar ik had alle vertrouwen dat ik gewoon op het veld zou staan.” Het feit dat Oranje zich kon kwalificeren voor de Olympische Spelen zorgde voor extra motivatie. Vier jaar geleden ontbrak Martens in het mislukte kwalificatietoernooi voor Rio 2016 vanwege een blessure. „Daarom wilde ik er tegen Italië per se bij zijn.”

Martens gaat er vanuit dat ze woensdag tegen Zweden ook weer kan spelen. „ Als ik me op deze wedstrijd heb kunnen voorbereiden, moet het voor de volgende wedstrijd ook lukken. Er was na afloop wel sprake van een reactie en ik heb mijn teen tijdens de wedstrijd ook wel gevoeld, maar op adrenaline kun je veel.”

De linksbuiten van FC Barcelona heeft naar eigen zeggen al langer last van een teen van haar linkervoet. Welke teen het precies is, wil niemand zeggen. Na het duel met Japan in de achtste finales van het WK (2-1) was de pijn zo heftig, dat Martens enkele dagen zelfs amper kon lopen. Tot kort voor de wedstrijd tegen Italië was het twijfelachtig of ze zou kunnen spelen. Hoe ze deze blessure heeft opgelopen, is vooralsnog niet duidelijk.