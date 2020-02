Bertens opnieuw naar finale in Sint-Petersburg

De als tweede geplaatste Bertens was op het indoortoernooi in de halve eindstrijd de Russische Ekaterina Aleksandrova met 6-1, 4-6, 6-1 de baas.

Bertens speelt zondag in de finale tegen Elena Ribakina uit Kazachstan. Ribakina klopte de Griekse Maria Sakkari in drie sets. Voor Ribakina wordt het - na de finaleplaats in Shenzhen en de titel in Hobart - al haar derde finale van het seizoen, voor Bertens de eerste.

Vorig jaar won Bertens in de finale met 7-6 (2), 6-4 van de Kroatische Donna Vekic.