PSV deelt dreun uit aan Ajax en grijpt tweede plek in Eredivisie

Het was geen kwalitatief hoogstaande wedstrijd in Eindhoven, waar de twee ploegen, die voor het seizoen dachten om de titel te gaan strijden, een belangrijk duel uitvochten in de strijd om de troostprijs: de tweede plek. Dat is wel een belangrijke troostprijs omdat daaraan het voorrondeticket van de Champions League is verbonden.

Bij PSV had Van Nistelrooy zijn gelukspet weer opgezet. Het zwarte hoofddeksel is hij gaan dragen gedurende de reeks van elf duels die zijn ploeg ongeslagen is. De PSV-trainer had in zijn basiself een plek ingeruimd voor Ibrahim Sangaré, die de afgelopen weken op de bank had gezeten, maar nu weer de voorkeur kreeg boven Erick Gutierrez.

Luuk de Jong kopt snoeihard binnen. Ⓒ Pro Shots

Knappe goal De Jong

PSV was scherp in de duels en probeerde voortdurend het hoofd van Luuk de Jong te zoeken. Bij afwezigheid van Edson Alvarez was Ajax kwetsbaar in de lucht. Calvin Bassey verving Alvarez in de Ajax-defensie. Het aanvalsplan van PSV leverde al snel een voorsprong op. In de 13e minuut kopte De Jong knap raak op een voorzet van de jonge Johan Bakayoko, de elfde Eredivisiegoal van de PSV-captain dit seizoen.

Ajax, dat speelde met dezelfde ploeg als tegen FC Emmen, uitgezonderd Alvarez dan, kon aanvallend niet veel afdwingen. Er waren goede schietkansen voor Steven Bergwijn (tweemaal) en Kenneth Taylor, maar die leverden PSV-doelman Walter Benitez geen grote problemen op.

In de tweede helft zette Ajax direct een offensief in, maar de betere kansen waren voor PSV. Een schot van Joey Veerman trof geen doel en na een snelle counter via De Jong en Xavi Simons plaatste Bakayoko de bal in kansrijke positie naast. Meteen daarop was het wel raak. Simons werd weggestuurd en Ajax-doelman Geronimo Rulli gleed naar de bal en was te laat, waarbij hij de PSV’er onderuit gleed en de bal op de stip werd gelegd. Het was Simons zelf die het klusje klaarde en daarmee zijn vijftiende Eredivisiegoal van het seizoen maakte, waarmee hij op gelijke hoogte is gekomen met Sydney van Hooijdonk aan top van het topscorersklassement.

Het zag er allemaal goed uit voor PSV, maar toch gebeurde na iets minder dan een uur waar vooraf voor gevreesd mocht worden. Aan de zijlijn werd met een beker bier gegooid. Die miste Ajax-speler Steven Berghuis maar volgens de aangescherpte richtlijnen staakte scheidsrechter Serdar Gözübüyük de wedstrijd. De sfeer was tot dan goed geweest in het Philips Stadion, maar het werd prompt onrustig op de tribunes, waar een soort klopjacht op de werper werd ontketend en mensen van hun plek liepen.

Het duel ligt tijdelijk stil. Ⓒ ANP/HH

Na een afkoelingsperiode van een kwartier werd de wedstrijd hervat. Ajax zocht vol de aanval. De ploeg van trainer John Heitinga was dicht bij de aansluitingstreffer, maar een schot van Taylor ketste via de binnenkant van de paal uit het doel, waarbij de andere doelpaal werd getoucheerd. Uiteindelijk was het PSV dat de wedstrijd besliste. Na een geweldige dieptepass van Veerman en knappe voorbereidende actie van de uitblinkende Simons was het Luuk de Jong, die via Florian Grillitsch doel trof, zijn twaalfde Eredivisiegoal van het seizoen (3-0).

Het Philips Stadion danste op de banken voor de vierde opeenvolgende zege op rij van PSV op Ajax. De Eindhovenaren waren eerder te sterk in de KNVB-bekerfinale van vorig seizoen (2-1), de strijd om de Johan Cruijff Schaal aan het begin van dit seizoen (5-3) en de competitietopper in Amsterdam (2-1). Komende zondag volgt een herkansing voor de Ajacieden, als PSV en Ajax elkaar in De Kuip treffen voor de KNVB-bekerfinale.