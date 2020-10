Arjen Robben ontbreekt ook tegen VVV bij FC Groningen

De 36-jarige aanvaller ontbreekt ook zaterdag in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo. Dat zei trainer Danny Buijs in een vooruitblik op het duel op de website van de club.

De trainer gaf daarin geen toelichting op de aard en ernst van de blessure die Robben momenteel dwarszit. Hij moest vorige week ook al afhaken voor het duel met Fortuna Sittard. Op RTV Noord vertelde Buijs dat de vedette de afgelopen week alleen maandag even op het trainingsveld had gestaan, maar de rest van de week binnen een individueel programma afwerkte.

De coach verwacht na het weekeinde meer duidelijkheid over de klachten van de speler die in 2019 afscheid nam bij Bayern München, maar na een rustjaar besloot bij zijn vroegere club FC Groningen een comeback te maken. Robben speelde sinds zijn terugkeer pas twee keer even mee; in de eerste competitiewedstrijd tegen PSV en twee weken geleden tegen FC Utrecht.