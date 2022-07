Lieke Martens luidt noodklok na zware blessure Putellas

De blessure van Putellas kun je als botte pech omschrijven, maar anderzijds merkt Martens merkt in zijn algemeenheid wel dat vrouwelijke voetballers de laatste jaren steeds zwaarder worden belast. Fysiek en mentaal. Eerder luidden diverse clubs niet voor niets al de noodklok, ook vanwege het risico op een burn-out. Martens: ,,De manier van trainen is goed, maar als je ook ziet hoeveel blessures we afgelopen seizoen bij FC Barcelona hebben gehad… Het lichaam zegt op een gegeven moment gewoon stop.”

Martens stond in de tweede seizoenshelft zelf drie maanden aan de kant vanwege blessures en miste negen van de in totaal dertig competitieduels van landskampioen FC Barcelona. Desondanks was de 136-voudig international in de Primera División Femenina goed voor 21 doelpunten. ,,Als spelers worden we zo zwaar belast. Dat wordt wel eens onderschat. We spelen twee wedstrijden in de week en trainen vrijwel dagelijks. Als je geluk hebt, heb je één dag in de week vrij en in totaal twee weken vakantie over een jaar. Nou, hoeveel dagen hebben jullie vrij? Wel meer dan ons toch?”

Toch wil Martens niet zeuren. ,,Als voetballer zijnde wil ze altijd spelen, altijd winnen. Blessures zijn helaas part of the job. Ik wil het er ook niet te veel over hebben.”