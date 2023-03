AZ treft achterkleinzoon van voormalig Italiaanse dictator Benito Mussolini

De zelf opgeleide verdediger, normaal spelend in de jeugdcompetitie Primavera, heeft twee keer eerder bij de wedstrijdselectie gezeten dit seizoen. Dat was tijdens de uitwedstrijd bij Lecce en het meest recente Europese duel tegen Cluj, maar hij kwam toen niet in actie.

Romano Benito Floriani Mussolini is de zoon van politica Alessandra Mussolini. Zij was parlementslid voor onder meer een neofascistische partij en neemt momenteel namens Forza Italia, de partij van Silvio Berlusconi, zitting in het Europees parlement.

Om de familienaam niet verloren te laten gaan hebben de ouders van Romano het voor elkaar gekregen, dat hij een dubbele achternaam mocht krijgen: Floriani Mussolini. Daarvoor is formeel toestemming gegeven door de Italiaanse autoriteiten en de katholieke kerk.

De opa van de rechtsback was jazzpianist, schilder, en filmproducer Romano Mussolini, die de jongste zoon was van de Italiaanse fascistische dictator Benito Mussolini, een bondgenoot van Adolf Hitler in de Tweede Wereldoorlog. Aan het einde van de oorlog, op 28 april 1945, werden Mussolini en enkele van zijn volgelingen geëxecuteerd door partizanen.