AS Monaco tegenstander PSV in derde voorronde CL

PSV speelde vorig seizoen in de groepsfase van de Europa League tegen de Franse club. Thuis verloren de Eindhovenaren met 1-2. Het uitduel eindigde in een 0-0 gelijkspel. De winnaar van de tweestrijd plaatst zich voor de play-offs om een plaats in de Champions League. De verliezer verhuist naar de Europa League.

Oude bekende

In dat toernooi kwamen PSV en AS Monaco elkaar vorig seizoen al tegen. De Eindhovense club verloor thuis met 1-2 en speelde uit met 0-0 gelijk. In Eindhoven was Myron Boadu destijds basisspeler en doelpuntenmaker bij de Fransen. De kans dat de spits, die in 31 wedstrijden tot vier treffers kwam, ook deze keer in actie komt, lijkt klein. De Monegasken legden met Breel Embolo een nieuwe centrumspits vast. Hij maakt de overstap van Borussia Mönchengladbach naar de club waar de Belg Philippe Clement sinds januari trainer is.

Boadu wist vorig seizoen in Eindhoven nog te scoren Ⓒ ANP/HH

Eerder legde Monaco al Taskumi Minamino van Liverpool vast. Voor de international van Japan, die meestal op de flanken speelt, telde Monaco 15 miljoen euro neer. Gevoegd bij de komst van Embolo lijkt de club er sterker op geworden te zijn. Met Anthony Musaba staat er nog een Nederlander onder contract. Hij werd vorig seizoen nog verhuurd aan Heerenveen.