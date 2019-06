Halve finales in Rosmalen razendsnel afgelopen

De wedstrijden werden zaterdagavond laat door de regen onderbroken. De ontmoeting tussen de Fransman Mannarino en de Kroaat Borna Coric zat al in de eindfase. In de tiebreak van de beslissende set stond het 3-2 in het voordeel van Mannarino. Er werden zondag nog zes punten gespeeld, waarbij de Fransman de klus in zijn voordeel (7-4) klaarde.

De Australiër Thompson stapte zondag in zijn partij tegen de Fransman Richard Gasquet met een voorsprong van 7-5 en 5-3 de baan op. Thompson serveerde direct voor de winst en deed dat met verve.

Kiki Bertens staat bij de vrouwen in de finale van Libéma Open. De beste tennisster van Nederland speelt zondagmiddag in de eindstrijd tegen de Amerikaanse Alison Riske.