Van der Sar ziet Blind niet terugkeren bij Ajax: ’Denk dat die boot is gepasseerd’

Daley Blind (l) met Edwin van der Sar. Ⓒ Getty Images

Het vertrek van Daley Blind bij Ajax had anders gemoeten. Dat zei algemeen directeur Edwin van der Sar in het programma Rondo. „Hij is een fantastische jongen, heeft veel voor Ajax betekend en had een goed afscheid bij Ajax moeten hebben. Dat is niet gebeurd.”