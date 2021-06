Video: ADO-speelster drinkt een wel heel opmerkelijk hersteldrankje

Nog tijdens de wedstrijd baarde Van Belen opzien door na haar wissel wel een heel opmerkelijk sportdrankje te drinken. De 23-jarige speelster kreeg een pot augurken in haar handen gedrukt, waarvan ze het sap lachend achterover klokte. Later bleek dat Van Belen last had van kramp en dat augurkensap daar goed tegen werkt, dankzij de antioxidanten en vitamine C en E.

Bekijk ook: PSV Vrouwen te sterk voor ADO in bekerfinale