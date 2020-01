Lucinda Brand Ⓒ Getty Images

DÜBENDORF - Vierde in Belvaux, derde in Valkenburg, tweede in Bogense… en dan nu eerste. Logisch toch? De meest gehoorde inkopper over de wereldtitelstrijd veldrijden voor vrouwen irriteert Lucinda Brand niet. Ze is een favoriet. Net als Ceylin del Carmen Alvarado. Net als Annemarie Worst. Niets nieuws. Dat zijn de drie het hele seizoen al.