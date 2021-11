’Trainersrooftocht’ zette verhoudingen tussen Feyenoord en AZ op scherp

Voetbal

Statistieken Eredivisie: Twente verslaat Heracles

De 12e speelronde begon vrijdagavond met de Twentse derby. In eigen huis ontving FC Twente Heracles Almelo. Het elftal van trainer Ron Jans was in een met 30.000 mensen uitverkochte Grolsch Veste met 1-0 te sterk.