ADO geeft debuut Pardew kleur met winst op RKC

Bij de entree van de spelers trakteerden de supporters van ADO Den Haag Pardew en zijn assistent Chris Powell op een uiterst warm welkom in de hofstad. Met een geweldig groot spandoek waarin de nieuwe coach en Powell werden afgebeeld als ’Ghostbusters’ zat de sfeer er in het Cars Jeans Stadion direct goed in.

Het prachtige spandoek waarmee Alan Pardew en Chris Powell welkom werden geheten in Den Haag. Ⓒ EPA

ADO ging swingend van start en meldde zich via Lex Immers, Tomas Necid en de nieuwe aanwinst Mick van Buren direct een aantal keer in het vijandelijke strafschopgebied. Maar doelman Jack Vaessen van de Waalwijkers capituleerde niet. Nadat de bezoekers zonder kleerscheuren door de openingsfase waren gekomen, ging de ploeg van Fred Grim zelf ook wat meer voetballen. Bij een zege in Den Haag zou RKC de laatste plaats in de Eredivisie verlaten.

Maar na een half uur spelen kon Pardew zijn eerste goal als trainer van ADO vieren. Een scherp aangesneden vrije trap van John Goossens werd door Pinas via de handen van Vaessen binnengekopt. RKC kreeg via Sylla Sow een grote kans op een doelpunt, maar hij zag zijn zwakke poging stranden op de benen van ADO-keeper Luuk Koopmans.

Tien minuten voor tijd werd de wedstrijd door Meijers in het slot gegooid. De invaller schoot een vrije trap van net buiten het strafschopgebied prachtig achter Vaessen, nadat in de daaraan voorafgaande actie Hannes Delcroix de doorgebroken Crysencio Summerville had gevloerd. Scheidsrechter Jeroen Manschot toonde de verdediger de rode kaart. Vanaf de zijlijn zag Delcroix hoe Meijers het vonnis over zijn ploeg velde.

