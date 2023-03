Technisch manager Hamstra vertrekt bij Ajax

De keuze van Hamstra om zijn heil elders te zoeken, houdt ook verband met het feit dat Ajax in de zoektocht naar een nieuwe directeur voetbalzaken is uitgekomen bij Julian Ward van Liverpool. In maart 2021 haalde de toenmalig directeur Marc Overmars Hamstra weg uit Friesland om hem qua jeugdcontracten te ontlasten. De technisch directeur van SC Heerenveen werd de worst voorgehouden dat hij op termijn Overmars zou kunnen opvolgen. Na het opstappen van Overmars wegens grensoverschrijdend gedrag leek die weg eerder dan gepland open te liggen.

Maar Hamstra zakte voor zijn examen. De aanstelling van Schreuder als opvolger van succescoach Erik ten Hag werd een mislukking, met een sportieve crisis tot gevolg. En van de 113 miljoen euro die de Amsterdammers afgelopen zomer op de transfermarkt uitgaven, blijkt een groot deel weggegooid geld. Calvin Bassey, Ahmetcan Kaplan, Jorge Sanchez en Lorenzo Lucca hebben (nog) niet het Ajax-niveau en Lucas Ocampos is alweer vertrokken. Van Steven Bergwijn, Owen Wijndal en Brian Brobbey werd veel meer verwacht.

Financieel bloedbad

Na de nederlaag in de Klassieker kan Ajax (2-3) kan de landstitel zo goed als zeker op zijn buik schrijven en de tweede plaats, die recht geeft op deelname aan de voorronde van de Champions League, is allerminst een zekerheid. Mocht Ajax naast Champions League- of Europa League-voetbal grijpen, dan wacht de club een financieel bloedbad.

Wat tevens een rol speelde in het vertrek van Hamstra is dat hij is ingehaald door voormalig stagiair Klaas-Jan Huntelaar, in wie de club wel alle vertrouwen heeft. Ondanks het feit dat Huntelaar en algemeen directeur Edwin van der Sar samen met Hamstra het technisch beleid voor hun rekening namen.

De nieuwe technisch directeur van Ajax moet Bassey zo snel mogelijk verkopen, zeggen Mike Verweij en Valentijn Driessen in een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast Kick-off: