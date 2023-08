Jumbo-Visma laat zich na ’superpijnlijke verrassing’ niet afleiden voor unieke trilogie

AMSTERDAM - Primoz Roglic won de Ronde van Italië en Jonas Vingegaard de Tour de France. Jumbo-Visma brengt vanaf zaterdag beide wielersterren aan het vertrek in de Vuelta in de hoop dat men een unieke reeks kan realiseren: met het team alle drie de grote ronden in één jaar winnen. Sportief eindverantwoordelijke Merijn Zeeman praat over een uitgangspositie waarvan hij vorige winter alleen maar durfde dromen.

Primoz Roglic Ⓒ ANP/HH