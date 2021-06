Oranje knielt niet tijdens EK voetbal

„We hebben besloten het niet te doen. Ten eerste omdat we het ook bij vorige interlands al niet deden, maar ook omdat we al best veel doen tegen racisme, ook met de KNVB.”

De ’knielvraag’ is wel besproken binnen Oranje, zo liet Wijnaldum weten. „Veel spelers deden het al niet. De spelers die in Engeland voetballen deden het wel, maar de rest niet. We zeggen niet dat we al genoeg doen, want het is nooit genoeg totdat er geen racisme is, maar nu knielen we niet.”

De KNVB is een van de initiatienemers van de #onelove-campagne tegen racisme in het voetbal.