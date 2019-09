Bellen met Frenkie: ’Ik ben van het gezeur af’

Een prachtige foto: Frenkie de Jong snelt langs meerdere Valencia-spelers, die hem allen niet kunnen afstoppen. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

AMSTERDAM - Frenkie de Jong (22) werd na FC Barcelona-Valencia (5-2) bedolven onder de complimenten. De Nederlander bereidde de 1-0 voor, scoorde zijn eerste doelpunt in Barça-dienst (2-0), leed passend geen enkele keer balverlies en verliet het veld bij zijn (publieks)wissel onder luid applaus. Reden om the day after the night before even te bellen met Barcelona.