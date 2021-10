Premium Het beste van De Telegraaf

Tour de France 2022 biedt Nederlanders kansen Worden Mathieu van der Poel en Tom Dumoulin de smaakmakers van de Tour?

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

PARIJS - Worden Mathieu van der Poel en Tom Dumoulin volgend jaar de grote smaakmakers van de Tour de France? Dat was een van de vragen die rondzongen in het Palais des Congrès te Parijs na de onthulling van het parcours in 2022. Joop Zoetemelk, de laatste Nederlandse Tour-winnaar (1980), ziet voor beiden een prominente rol weggelegd. „Van der Poel koerst altijd aanvallend en die gaat net als dit jaar wel weer meedoen om ritzeges, en in het begin om het geel. En als Dumoulin gemotiveerd is, zie ik voor hem zeker kansen in het klassement.”