Max Verstappen zeer tevreden: ’Zondag moeten we het afmaken’

„Vooralsnog is het een heel positief weekeinde, op een circuit waar we het normaliter moeilijk hebben”, aldus Verstappen. „De tweede vrije training op vrijdag was een beetje een omslagpunt en vandaag ging het nog beter.”

Verstappen kijkt ook met veel vertrouwen vooruit naar de race op circuit Paul Ricard, ook met de zogeheten longruns tijdens de tweede training in het achterhoofd. Zijn concurrent Lewis Hamilton start naast hem op de eerste rij. „We moeten het zondag proberen af te maken en de 25 punten scoren die we in Baku hebben verloren. Het ziet er heel goed uit van onze kant. De auto voelt heel goed aan. We hebben nog geen punten gescoord, maar dit was een mooie dag.”

