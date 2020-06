Leclerc boos op makers Formule 1-spel

De Monegask is het niet eens met de beoordelingen die zijn uitgedeeld. „Ik denk bijvoorbeeld dat George Russell een zeer lage scpre heeft, terwijl hij juist heel snel is. Als je hem in de juiste auto zet, zal hij net zo rap zijn als de beste.”

Persoonlijk heeft Leclerc misschien ook wel reden tot klagen. Hoewel hij vorig jaar in zijn eerste seizoen als Ferrari-coureur (en zijn tweede in de Formule 1) als vierde eindigde in de WK-stand en de meeste pole positions van het veld veroverde - zeven om precies te zijn - vindt hij zichzelf terug op een karige zevende plaats.

George Russell rijdt voor Williams. Ⓒ AFP

Vanaf 10 juli ligt het nieuwe spel, genaamd F1 2020, in de winkels. Vanwege de nieuwe spelmodus ‘My Team’, waarbij spelers hun eigen renstal kunnen bouwen, heeft Codemasters de rijders waardes gegeven en gerangschikt.

Zo heeft wereldkampioen Lewis Hamilton 94 punten achter zijn naam gekregen en Max Verstappen bijvoorbeeld 90.

Codemasters heeft nog niet gereageerd op de kritiek.

Zie hieronder de rangschikking in F1 2020:

Lewis Hamilton (Mercedes) - 94

Valtteri Bottas (Mercedes) - 90

Max Verstappen (Red Bull) - 90

Sebastian Vettel (Ferrari) - 89

Daniel Ricciardo (Renault) - 87

Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) - 87

Charles Leclerc (Ferrari) - 86

Sergio Perez (Racing Point) - 85

Carlos Sainz jun. (McLaren) - 82

Pierre Gasly (AlphaTauri) - 80

Daniil Kyvat (AlphaTauri) - 80

Romain Grosjean (Haas) - 80

Esteban Ocon (Renault) - 80

Alex Albon (Red Bull) - 79

Lando Norris (McLaren) - 79

Lance Stroll (Racing Point) - 78

Kevin Magnussen (Haas) - 78

George Russell (Williams) - 75

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) - 73

Nicholas Latifi (Williams) - 64