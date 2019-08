Gemiste penalty Pogba breekt United op

United domineerde voor rust in stadion Molineux en kwam op voorsprong via Anthony Martial, die een flitsende aanval bekroonde met een doelpunt. In de tweede helft knokten de Wolves zich terug. De Mexicaanse spits Raúl Jimenez kopte de bal in de 54e minuut nog op de paal, maar een minuut later was het wel raak via Ruben Neves.

Prachtige gelijkmaker

De Portugees kreeg de bal uit een hoekschop aangespeeld op zo’n 20 meter van het doel en passeerde doelman David de Gea met een prachtige krul. Even leek het alsof de 1-1 zou worden afgekeurd vanwege buitenspel, maar de VAR liet het doelpunt uiteindelijk toch staan. „We hebben daar afgelopen week op getraind”, zei Neves over de ingestudeerde hoekschop. „Gelukkig vloog die bal erin. Ik ben heel blij met deze goal en met dit resultaat.”

Kort na de gelijkmaker kreeg United dé kans om opnieuw op voorsprong te komen, maar Paul Pogba miste een strafschop. De Franse middenvelder was na een mooie aanval neergelegd en nam zelf plaats achter de bal. Rui Patricio keerde op knappe wijze echter de inzet van Pogba, waardoor de 1-1 op het scorebord bleef staan. Na twee speelrondes in de Premier League hebben alleen Liverpool en Arsenal de maximale score van zes punten.

