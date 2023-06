Stadionverbod Spurs-fan die grapt over Hillsborough-ramp

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Basketballers Leiden prolongeren titel in BNXT League

22.28 uur: De basketballers van ZZ Leiden hebben hun titel in de BNXT League geprolongeerd. Het team van coach Douglas Spradley won de derde en beslissende wedstrijd bij Oostende: 80-91.

Leiden won de eerste ontmoeting in België (66-79), waarna Oostende juist te sterk was in Leiden (63-76). Daarom was een derde duel nodig.

In de eerste helft nam Leiden een comfortabele voorsprong. Mede dankzij 22 punten van de Amerikaan Deion Hammond was het verschil halverwege 9 punten: 43-52. Oostende trok de wedstrijd in het derde kwart naar zich toe en kwam zelfs op voorsprong. Leiden bewaarde de rust en maakte het verschil in het laatste kwart.

De BNXT League is een competitie tussen de beste clubs van Nederland en België. Leiden won vorig jaar de eerste editie. In de finale werd Donar uit Groningen verslagen.

ZZ Leiden won eerder dit seizoen al de landstitel en Nederlandse beker.

Stadionverbod Spurs-fan die spot drijft met Hillsborough-ramp

21.49 uur: Een supporter van Tottenham Hotspur heeft een stadionverbod opgelegd gekregen van drie jaar. De 25-jarige man, Kieron Darlow, krijgt de straf omdat hij op 30 april tijdens de wedstrijd tussen Liverpool en Tottenham de spot dreef met de Hillsborough-ramp uit 1989.

„Darlow gaf toe dat hij een gebaar naar de Liverpool-fans had gemaakt en dat dit een verwijzing was naar de Hillsborough-ramp”, aldus Andrew Page, hoofdaanklager van de Crown Prosecution Service (CPS). „Hij gaf toe dat dit was om te suggereren dat fans zonder kaartjes destijds in het vak naar voren waren geschoven en deels verantwoordelijk waren voor de ramp die tot zoveel doden heeft geleid. Hij gaf toe dat het zijn bedoeling was dat de Liverpool-fans dit zouden zien en dat het hen zou intimideren en hen leed zou bezorgen. Dit soort gedrag is niet alleen moreel onaanvaardbaar, het is ook crimineel.”

Aan het begin van een bekerwedstrijd van Liverpool tegen Nottingham Forest, in het overvolle stadion van Sheffield Wednesday, brak er op 15 april 1989 paniek uit op de tribune waardoor veel Liverpool-fans onder de voet werden gelopen. Van hen kwamen er 94 ter plaatse om, één overleed enkele dagen later in een ziekenhuis en nog iemand in 1993.

„We hopen dat deze strafmaatregel een signaal afgeeft aan alle voetbalfans, dat hun gedrag tijdens voetbalwedstrijden er toe doet. En als het overgaat in criminaliteit, zullen ze worden bestraft”, aldus Page.

Van Bommel en Antwerp openen seizoen op 23 juli met Supercup

19.30 uur: Het nieuwe voetbalseizoen in België begint zondag 23 juli. Landskampioen en bekerwinnaar Antwerp FC neemt het dan in de strijd om de Supercup op tegen KV Mechelen, de verliezend bekerfinalist. De wedstrijd is om 18.00 uur in stadion Bosuil van Antwerp, meldt de Belgische Pro League dinsdag.

De volledige kalender van het nieuwe seizoen in de hoogste Belgische competitie wordt 22 juni bekendgemaakt.

Antwerp FC is als kampioen niet direct geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Het elftal van trainer Mark van Bommel moet één voorronde overleven om de groepsfase te bereiken.

Guyot Team Europe wint In-Port Race bij Scheveningen

19.37 uur: Het Guyot Team Europe heeft in de Ocean Race de zogenoemde In-Port Race voor de kust van Scheveningen gewonnen. De underdog leidde het veld verrassend van start tot finish, onder mooie omstandigheden met veel zon en wind.

Het Amerikaanse 11th Hour Racing Team, dat eerder zegevierde in de zesde etappe van Aarhus naar Den Haag, eindigde als tweede. Daarna kwam Team Malizia.

Schipper Benjamin Dutreux van het winnende team was uitermate tevreden. „Het was mooi, heel mooi. Natuurlijk was het zwaar, maar we hebben heel hard gewerkt om dit resultaat te behalen. Dit is een prestatie van het hele team. Een beloning voor iedereen die zich de afgelopen periode voor dit project heeft ingezet.”

Helmond Sport langer door met trainer Peeters

19.17 uur: Bob Peeters is ook komend seizoen trainer van Helmond Sport. De 49-jarige oud-spits, die onder meer voetbalde bij Roda JC, heeft zijn aflopende contract met een jaar verlengd.

Peeters begon eind december als hoofdcoach bij Helmond Sport. Onder zijn leiding wonnen de Brabanders vijf wedstrijden, gingen er ook vijf verloren en eindigden er tien onbeslist. Helmond Sport eindigde in de eerste divisie als zestiende.

„De ontstane beleving, zowel bij de spelersgroep als bij onze supporters, heeft mij veel energie gegeven. In het komende seizoen willen we doorgaan om attractief voetbal te spelen, uitgaand van onze eigen kwaliteiten”, aldus Peeters.

FIFA start biedingsproces uitzendrechten WK 2026

19.06 uur: Media die het WK voetbal van 2026 willen uitzenden, kunnen vanaf nu een bod uitbrengen. De deadline daarvoor ligt op maandag 17 juli, meldt wereldvoetbalbond FIFA.

Aan het WK van 2026 doen voor het eerst 48 landen mee. In gastlanden Verenigde Staten, Canada en Mexico worden liefst 104 wedstrijden gespeeld.

„Met iconische locaties, gepassioneerde supporters en een schat aan ervaring in het leveren van entertainmentevenementen van wereldklasse, zullen de gastlanden een ongeëvenaard platform bieden om de voetbalsport te vieren en mensen van over de hele wereld te verbinden”, aldus de FIFA. „Door de verkoop van mediarechten voor haar voetbaltoernooien, genereert de FIFA inkomsten die essentieel zijn om de sport over de hele wereld te ondersteunen en te ontwikkelen.”

Eerste opleidingsvergoeding via FIFA voor Franse amateurclub

18.27 uur: Het Franse SC Malesherbois heeft als eerste voetbalclub geld gekregen van het in november vorig jaar begonnen FIFA Clearing House. Dat is een afdeling die binnen de wereldvoetbalbond is opgezet voor amateurclubs die spelers opleiden die naar een buitenlandse profclub gaan. Het FIFA Clearing House regelt sinds ruim een half jaar de internationale vergoeding daarvoor.

SC Malesherbois ontvangt 159.990 euro voor een speler die van zijn 12e tot 15e jaar bij de club voetbalde en daarna werd overgenomen door een Europese topclub. De betaling overschrijdt het jaarlijkse budget van de kleine Franse club en vertegenwoordigt het grootste bedrag dat het tot nu toe heeft ontvangen voor een speler.

„Het was een volledig geautomatiseerd proces, waarbij we alleen de instructies van het FIFA Clearing House moesten volgen”, zegt Emmanuel Esnault, voorzitter van SC Malesherbois. „We hoefden onze trainingsbeloningen niet zelf te claimen, wat een echte verbetering is voor een kleine club als wij.”

In het verleden moesten clubs de betaling van deze vergoedingen zelfstandig regelen. Op grond van FIFA-regelgeving hebben amateurverenigingen nu recht op twee verschillende bijdragen: een internationale opleidingsvergoeding en/of een internationale solidariteitsbijdrage. Het doel van het FIFA Clearing House is om betalingen tussen clubs te centraliseren, verwerken en automatiseren.

WK shorttrack in 2028 voor vierde keer in Nederland

15.31 uur: Nederland mag in 2028 voor de vierde keer de wereldkampioenschappen shorttrack organiseren. De internationale schaatsbond ISU heeft dat de Nederlandse schaatsbond KNSB laten weten.

In 2017 was het WK in Rotterdam en in 2021 in Dordrecht. Volgend jaar is het WK opnieuw in Ahoy in Rotterdam. In welke stad het WK in 2028 gehouden wordt, is nog niet bekend.

„Het WK in 2017 was een geweldig feest en dat belooft het ook in 2024 weer te worden. Dat ook de volgende generatie shorttrackers die kans in 2028 krijgt, is voor hen een uitdagende stip aan de horizon om naartoe te werken”, aldus Jeroen Kraaij, commercieel directeur van de KNSB.

Waterpolosters tegen Nieuw-Zeeland in kwartfinale World Cup

15.29 uur: De waterpolosters treffen Nieuw-Zeeland in de kwartfinales van de finaleronde van de World Cup. Bij winst speelt Oranje tegen de winnaar van de kwartfinale tussen Spanje en Italië.

Bondscoach Evangelos Doudesis heeft zestien speelsters geselecteerd voor de zogeheten Super Final van de World Cup, die van 23 tot en met 25 juni wordt gespeeld in het Amerikaanse Long Beach.

De waterpolovrouwen hebben de World Cup nog nooit gewonnen. Favoriet voor de eindzege is de thuisploeg uit de Verenigde Staten. Oranje boekte onlangs in Athene een zeldzame zege (9-8) op de Amerikaanse ploeg, die regerend wereld- en olympisch kampioen is. De Super Final is voor de Nederlandse ploeg de laatste grote testcase voor het WK in het Japanse Fukuoka (16-30 juli).

De selectie bestaat uit Laura Aarts (keepster), Sarah Buis (keepster), Vivian Sevenich, Simone van de Kraats, Maartje Keuning, Marit van der Weijden, Brigitte Sleeking, Sabrina van der Sloot, Bente Rogge, Lieke Rogge, Maxine Schaap, Kitty Lynn Joustra, Fleurien Bosveld, Nina ten Broek, Iris Wolves en Lola Moolhuijzen.

Volleybalsters zonder spelverdeler Dijkema naar Azië

14.12 uur: Volleybalster Laura Dijkema ziet af van de trip met Oranje naar Azië voor de komende twee speelweken in de Nations League. De spelverdeler neemt na een druk seizoen even gas terug en blijft achter in Nederland, meldt de volleybalbond.

Celeste Plak, Nika Daalderop en Juliët Lohuis, die ontbraken tijdens de eerste speelweek in Japan (Nagoya), sluiten weer aan bij de ploeg van bondscoach Felix Koslowski.

De Duitser neemt zestien speelsters mee naar Azië, waar de volleybalsters de komende dagen vier wedstrijden afwerken in Hongkong en eind juni naar Bangkok (Thailand) gaan voor de derde speelweek. Vera Mulder en Jolijn de Haan blijven evenals Dijkema achter in Nederland. Britt Bongaert en Iris Scholten zijn toegevoegd aan de selectie.

De eerste speelweek van de Nations League verliep niet helemaal naar wens voor de volleybalsters. Oranje verloor alle vier de wedstrijden. In Hongkong gaan ze voor hun eerste zege. Turkije is woensdag de eerste tegenstander. Daarna volgen duels met Polen, Italië en Bulgarije.

Roemeen Kovacs fluit halve finale tussen Oranje en Kroatië

10:00 uur De Roemeense scheidsrechter Istvan Kovacs is aangewezen voor de halve finale van de Nations League tussen het Nederlands elftal en Kroatië, woensdagavond in stadion De Kuip in Rotterdam.

Kovacs floot vorig jaar de door Feyenoord verloren finale van de Conference League tegen AS Roma (0-1).

De Roemeen is sinds 2010 internationaal scheidsrechter. Hij leidde op het EK van 2021 de wedstrijd tussen Nederland en Noord-Macedonië. Dat duel eindigde in 3-0 voor Oranje.

KNVB-bestuurder De Jong kandidaat voor mensenrechtencomité FIFA

08:00 uur De kans is groot dat secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB toetreedt tot het mensenrechtencomité van wereldvoetbalbond FIFA. De Nederlander is samen met de Noorse Lise Klaveness vanuit de Europese voetbalbond UEFA naar voren geschoven. De FIFA had de UEFA eerder twee plaatsen voor Europese leden toegezegd. Naast De Jong en Klaveness zijn er verder geen kandidaten vanuit de UEFA.

Het nieuw te installeren comité gaat zich bezighouden met de rol van de FIFA rond toernooien als het om mensenrechten gaat.

De KNVB meldt terug te zijn geweest naar Qatar. „Vooraf hebben we al gezegd dat we ons voor, tijdens én na het WK inzetten voor een betere situatie van de arbeidsmigranten in Qatar”, aldus De Jong, die voor het WK met mensenrechtenorganisaties en politici sprak om te horen wat de KNVB kon doen om de situatie voor werknemers in Qatar te verbeteren. Een van de dingen die naar voren kwam was om van lokale leveranciers te eisen dat zij recent ingevoerde wetten ter bescherming van werknemers volledig nakomen.

„De KNVB heeft deze taak zeer serieus genomen. Het feit dat we hier nog in gesprek zijn om de stand van zaken te monitoren is daar onderdeel van”, zegt De Jong. „Het structureel hieraan meewerken door het voormalige spelershotel sterkt ons in het idee dat we een goede keuze hebben gemaakt. Dit bleek opnieuw uit gesprekken met het Workers Welfare Committee van het hotel. De nieuwe wetgeving wordt goed gevolgd en hun aanpak wordt gedeeld met andere bedrijven in Qatar.”