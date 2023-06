WK shorttrack in 2028 weer in Nederland

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

WK shorttrack in 2028 voor vierde keer in Nederland

15.31 uur: Nederland mag in 2028 voor de vierde keer de wereldkampioenschappen shorttrack organiseren. De internationale schaatsbond ISU heeft dat de Nederlandse schaatsbond KNSB laten weten.

In 2017 was het WK in Rotterdam en in 2021 in Dordrecht. Volgend jaar is het WK opnieuw in Ahoy in Rotterdam. In welke stad het WK in 2028 gehouden wordt, is nog niet bekend.

„Het WK in 2017 was een geweldig feest en dat belooft het ook in 2024 weer te worden. Dat ook de volgende generatie shorttrackers die kans in 2028 krijgt, is voor hen een uitdagende stip aan de horizon om naartoe te werken”, aldus Jeroen Kraaij, commercieel directeur van de KNSB.

Waterpolosters tegen Nieuw-Zeeland in kwartfinale World Cup

15.29 uur: De waterpolosters treffen Nieuw-Zeeland in de kwartfinales van de finaleronde van de World Cup. Bij winst speelt Oranje tegen de winnaar van de kwartfinale tussen Spanje en Italië.

Bondscoach Evangelos Doudesis heeft zestien speelsters geselecteerd voor de zogeheten Super Final van de World Cup, die van 23 tot en met 25 juni wordt gespeeld in het Amerikaanse Long Beach.

De waterpolovrouwen hebben de World Cup nog nooit gewonnen. Favoriet voor de eindzege is de thuisploeg uit de Verenigde Staten. Oranje boekte onlangs in Athene een zeldzame zege (9-8) op de Amerikaanse ploeg, die regerend wereld- en olympisch kampioen is. De Super Final is voor de Nederlandse ploeg de laatste grote testcase voor het WK in het Japanse Fukuoka (16-30 juli).

De selectie bestaat uit Laura Aarts (keepster), Sarah Buis (keepster), Vivian Sevenich, Simone van de Kraats, Maartje Keuning, Marit van der Weijden, Brigitte Sleeking, Sabrina van der Sloot, Bente Rogge, Lieke Rogge, Maxine Schaap, Kitty Lynn Joustra, Fleurien Bosveld, Nina ten Broek, Iris Wolves en Lola Moolhuijzen.

Volleybalsters zonder spelverdeler Dijkema naar Azië

14.12 uur: Volleybalster Laura Dijkema ziet af van de trip met Oranje naar Azië voor de komende twee speelweken in de Nations League. De spelverdeler neemt na een druk seizoen even gas terug en blijft achter in Nederland, meldt de volleybalbond.

Celeste Plak, Nika Daalderop en Juliët Lohuis, die ontbraken tijdens de eerste speelweek in Japan (Nagoya), sluiten weer aan bij de ploeg van bondscoach Felix Koslowski.

De Duitser neemt zestien speelsters mee naar Azië, waar de volleybalsters de komende dagen vier wedstrijden afwerken in Hongkong en eind juni naar Bangkok (Thailand) gaan voor de derde speelweek. Vera Mulder en Jolijn de Haan blijven evenals Dijkema achter in Nederland. Britt Bongaert en Iris Scholten zijn toegevoegd aan de selectie.

De eerste speelweek van de Nations League verliep niet helemaal naar wens voor de volleybalsters. Oranje verloor alle vier de wedstrijden. In Hongkong gaan ze voor hun eerste zege. Turkije is woensdag de eerste tegenstander. Daarna volgen duels met Polen, Italië en Bulgarije.

Roemeen Kovacs fluit halve finale tussen Oranje en Kroatië

10:00 uur De Roemeense scheidsrechter Istvan Kovacs is aangewezen voor de halve finale van de Nations League tussen het Nederlands elftal en Kroatië, woensdagavond in stadion De Kuip in Rotterdam.

Kovacs floot vorig jaar de door Feyenoord verloren finale van de Conference League tegen AS Roma (0-1).

De Roemeen is sinds 2010 internationaal scheidsrechter. Hij leidde op het EK van 2021 de wedstrijd tussen Nederland en Noord-Macedonië. Dat duel eindigde in 3-0 voor Oranje.

KNVB-bestuurder De Jong kandidaat voor mensenrechtencomité FIFA

08:00 uur De kans is groot dat secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB toetreedt tot het mensenrechtencomité van wereldvoetbalbond FIFA. De Nederlander is samen met de Noorse Lise Klaveness vanuit de Europese voetbalbond UEFA naar voren geschoven. De FIFA had de UEFA eerder twee plaatsen voor Europese leden toegezegd. Naast De Jong en Klaveness zijn er verder geen kandidaten vanuit de UEFA.

Het nieuw te installeren comité gaat zich bezighouden met de rol van de FIFA rond toernooien als het om mensenrechten gaat.

De KNVB meldt terug te zijn geweest naar Qatar. „Vooraf hebben we al gezegd dat we ons voor, tijdens én na het WK inzetten voor een betere situatie van de arbeidsmigranten in Qatar”, aldus De Jong, die voor het WK met mensenrechtenorganisaties en politici sprak om te horen wat de KNVB kon doen om de situatie voor werknemers in Qatar te verbeteren. Een van de dingen die naar voren kwam was om van lokale leveranciers te eisen dat zij recent ingevoerde wetten ter bescherming van werknemers volledig nakomen.

„De KNVB heeft deze taak zeer serieus genomen. Het feit dat we hier nog in gesprek zijn om de stand van zaken te monitoren is daar onderdeel van”, zegt De Jong. „Het structureel hieraan meewerken door het voormalige spelershotel sterkt ons in het idee dat we een goede keuze hebben gemaakt. Dit bleek opnieuw uit gesprekken met het Workers Welfare Committee van het hotel. De nieuwe wetgeving wordt goed gevolgd en hun aanpak wordt gedeeld met andere bedrijven in Qatar.”