’Qatarees consortium bespreekt volledige overname Manchester United’

Momenteel zijn de aandelen verdeeld over diverse partijen, waarvan de familie Glazer de meeste aandelen - al is het minder dan vijftig procent - heeft. De familie heeft dan ook een bepalende rol in het wel of niet instemmen met dit bod, maar zou volgens ingewijden wel willen cashen.

Het bod uit Qatar zou de Amerikanen vooralsnog meer aanspreken dan het bod van de Britse miljardair Jim Ratcliffe, oprichter van chemieproducent INEOS. Bij zijn bod zouden de Glazers een bepaald aandeel en bijbehorende rol houden bij de door Erik ten Hag gecoachte club.