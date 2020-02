Barry Hulshoff, markante verschijning en leermeester van Matthijs de Ligt

Barry Hulshoff is het stralende middelpunt tussen Horst Blankenburg (l.) en Johan Cruijff na de gewonnen Europa Cup I-finale van 1973. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Ajax en de voetballerij rouwen om de dood van Barry Hulshoff, de centrumverdediger die met het gouden Ajax uit de jaren zeventig driemaal op rij (1971-1973) de Europa Cup voor landskampioenen veroverde. Met zijn baard en afgezakte kousen was hij een markante verschijning op de voetbalvelden. De in Deventer geboren Ajacied was de eerste Nederlandse voetbalprofessional die in een reclame van de STER te zien was. Nadat hij jarenlang in anonimiteit leefde, keerde hij terug in de schijnwerpers als de leermeester van Matthijs de Ligt. Hulshoff overleed zondag op 73-jarige leeftijd na een kort ziekbed.