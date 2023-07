Para-atleet Joël de Jong trotse wereldkampioen: ’Zenuwen gierden door mijn lichaam’

Het besef is geland, thuis op de bank in Friesland: Joël de Jong is de nieuwe wereldkampioen op het koningsnummer, de 100 meter sprint. Maandagavond zorgde de 21-jarige para-atleet uit Harlingen op het laatste onderdeel van het WK in Parijs voor vuurwerk. „Het is écht heel snel gegaan”, zegt De Jong, die een half jaar geleden nog vol twijfels zat.

Joël de Jong. Ⓒ ANP/HH