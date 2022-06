Premium Het beste van De Telegraaf

Stuntman naar derde ronde via zege op nummer 18 van de wereld Sensatie op Wimbledon: Van Rijthoven ijskoud tegen Amerikaanse reus Opelka

Het kan deze weken niet op voor Tim van Rijthoven. De Nederlandse stuntman schakelt ook Reilly Opelka uit en staat in de derde ronde van Wimbledon. Ⓒ ANP / EPA

LONDEN - Tim van Rijthoven blijft de tenniswereld verbazen. De winnaar van het ATP-toernooi van Rosmalen staat nu ook op Wimbledon in de derde ronde. Op Court 4 van de All England Club rekende de stoïcijnse Nederlander in een duel waar de plaggen uit de baan werden geserveerd af met Reilly Opelka: 6-4, 6-7 (10), 7-6 (7) en 7-6 (4).