Ongekend wereldrecord: Oostenrijker fietst 1026 kilometer in 24 uur

De 38-jarige Oostenrijker reed een etmaal lang rondjes over de militaire luchthaven van Zeltweg, met een gemiddelde snelheid van 42,75 kilometer per uur.

Hoewel Strasser ook urenlang in de regen moest rijden en één keer een lekke band kreeg, wist hij het oude wereldrecord flink te verbeteren. Het record stond op 914 kilometer.

Volgens de begeleiders van Strasser heeft hij tijdens zijn recordtocht 14.400 calorieën verbruikt en had hij een gemiddelde hartslag van 136 per minuut. Hij stond gedurende de 24 uur slechts 2 minuten stil, vanwege de lekke band en twee keer om van fiets te wisselen. De Oostenrijker klaagde na afloop via Instagram over stramme kuiten, maar kondigde ook aan al weer op zoek te gaan naar een nieuw record.