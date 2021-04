De cijfers achter de sprint van Mathieu van der Poel: van komeet tot pudding

Zowel Asgreen als Van der Poel deelde zijn wedstrijd op Strava. En die zijn uiteraard indrukwekkend: beide heren noteerden gemiddeld 42 km/u over ruim zes uur koers.

Van der Poel reed onderweg records op onder anderen de Oude Kwaremont en de sectie Oude Kwaremont + Paterberg. De Nederlandse kampioen deelt dat laatste record wel met Asgreen. Beiden deden er 8.50m over, goed voor een gemiddelde van bijna 37 km/u.

Van komeet tot pudding

Het verschil in Oudenaarde was uiteindelijk slechts enkele meters. Met dank aan een indrukwekkende finish van de Deense kampioen. Die pakte meteen het record op de Strava-sectie ’Tour of Flanders - Final KM’s’, eentje van 38km lang. Zes seconden was hij sneller dan Van der Poel, een verschil dat niet duidelijker kon worden in de laatste rechte lijn.

Terwijl Asgreen een vermogen boven de 1000 watt bleef stampen in de sprint om de overwinning in Vlaanderens Mooiste, zakte de vermogensmeter van de winnaar van de Strade Bianche als een pudding in elkaar na een piek van bijna 1500 watt. Van der Poel vertrok dus wel als een komeet, hij kon die krachtexplosie niet vasthouden.

Asgreen daarentegen had wel nog de macht om door te duwen en won dus. De Deen bereikte zijn hoogste vermogen in de sprint pas op de streep. Straf.