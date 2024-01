’Valsspeler’ Hans Niemann begint met schone lei aan Tata Steel-toernooi: ’De zaak is nu uit de wereld’

AMSTERDAM - De meest controversiële schaker van de afgelopen jaren wordt deze week welkom geheten in Nederland. Hans Niemann, die door velen wordt gezien als een valsspeler, zal meedoen aan het Tata Steel-schaaktoernooi dat vrijdag in Wijk aan Zee begint. Toernooidirecteur Jeroen van den Berg is duidelijk over de 20-jarige Amerikaan: „Wat mij betreft is hij gerehabiliteerd.”

© FOTO ANP/HH