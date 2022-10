Premium Het beste van De Telegraaf

Rechtsback speelde nog nooit voor Oranje, maar mag dromen van Qatar ’Jeremie Frimpong is een geweldige toevoeging voor de WK-selectie’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Jeremie Frimpong toont zijn atletisch vermogen en neemt de bal aan in de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid. Naast hem Mario Hermoso. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Eén van de opvallendste namen in de 39-koppige voorselectie van Louis van Gaal voor het WK is die van Jeremie Frimpong. De 21-jarige wingback van Bayer Leverkusen speelde nooit voor een Nederlandse prof- of amateurclub, groeide op aan de andere kant van de Noordzee en heeft het Engels als voertaal, maar zijn wieg stond in Amsterdam en hij is er trots op het oranje te mogen dragen. Nu nog voor Jong Oranje, maar mogelijk over enkele weken als een van de 26 spelers die met het Nederlands elftal in het vliegtuig naar Qatar stappen.