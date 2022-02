Fabio Jakobsen sprint naar zege in Valencia, David Dekker duikt afgrond in

Zijn ploeggenoot Remco Evenepoel won de eerste etappe. De Belg blijft in de leiderstrui in de koers die nog tot zondag duurt.

In de etappe van donderdag, die startte in Bétera, eindigde de Colombiaan Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) als tweede. Elia Viviani (Ineos Grenadiers) uit Italië werd derde.

Jakobsen zei last te hebben gekregen van kramp in zijn benen aan het einde van de race. „Het was warm vandaag en het zijn de eerste wedstrijden van het seizoen. Ik heb hard moeten werken voor deze overwinning.”

Volgens de sprinter laten de eerste twee etappes in Spanje, allebei gewonnen door Quick Step-Alpha, zien dat de Belgisch ploeg in vorm is. „Remco (Evenepoel) was vandaag ook weer een van de sterkste renners op het einde.”

David Dekker, de Nederlandse renner van team Jumbo-Visma, reed tegen het einde van de race in een bocht rechtdoor. Hij leek in een soort ravijn te vallen, maar was al snel weer op de weg te zien.

Jakobsen eindigde vorig seizoen op een bijzonder hoog niveau met zeges in de Vuelta, dagwinst in de Gooise Pijl en de Eurométropole Tour eind september. Door de horrorcrash in de Ronde van Polen in augustus 2020 kwam hij daarvoor maandenlang niet aan koersen toe en reed hij geen grote ronde in dat seizoen. Na zijn zware valpartij maakte hij zijn rentree in de competitie in april van 2021 in de Ronde van Turkije.