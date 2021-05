Joe Dombrowski wint natte Giro-rit, Alessandro De Marchi pakt roze trui

Bij de klassementsrenners moest de Portugees João Almeida zijn concurrenten als eerste laten gaan. Na een aanval van de Spanjaard Mikel Landa, namen enkele renners een kleine voorsprong. De Colombiaan Egan Bernal eindigde als elfde op 1.37 minuut van de ritwinnaar samen met Landa, de Rus Aleksander Vlasov en de Brit Hugh Carthy. De Belg Remco Evenepoel en de Brit Simon Yates gaven daar 11 seconden op toe. Voormalig Giro-winnaar Vincenzo Nibali kwam binnen op 2.11 samen met onder anderen de Australiër Jai Hindley van Team DSM, de nummer twee uit de Giro van vorig jaar. George Bennett, de Nieuw-Zeelandse kopman van Jumbo-Visma, kwam binnen op 3.06 van de ritwinnaar.

In het algemeen klassement heeft De Marchi een voorsprong van 22 seconden op Dombrowski en 42 seconden op de Belg Louis Vervaeke, die als vierde eindigde in de rit. Astana-renner Vlasov is de best geklasseerde klassementsrenner op de zevende plaats op 1.24 van De Marchi. De vijfde etappe van woensdag gaat van Modena naar Cattolica over 177 kilometer en is vlak.

Slecht weer

Het bleef aanvallen regenen in het slechte weer vanaf het vertrek. Uiteindelijk was daar een kopgroep van 25 man sterk, met één Nederlander: Koen de Kort.

64 kilometer voor de meet,wisten drie renners uit deze groep weg te rijden: Quinten Hermans, Christopher Juul-Jensen en Rein Taaramäe. Al snel hadden ze een voorsprong van een halve minuut te pakken. Twee renners van Intermarché-Wanty-Gobert (Hermans, Taaramäe), de ploeg van Taco van der Hoorn, de verrassende winnaar van maandag.

Roze trui lonkt

De ritwinst was niet het enige dat op het spel stond voor de ploeg van Hermans. Hij stond samen met ploegmaat Taaramäe op minder dan een minuut van rozetruidrager Filippo Ganna. De felbegeerde roze trui lonkte voor Hermans. Onder leiding van Hermans werden de achtervolgers op 1.40 min gezet. Het peloton volgde op iets meer dan 7 minuten.

Deceuninck-QuickStep kwam Ineos Grenadiers een handje toesteken. Dat werd tijd, als de ploeg Joao Almeida in het roze wilde zien. Hun achterstand bedroeg ondertussen meer dan 8 minuten. Op de tweede klim van de dag moest Hermans lossen. De Belg hield de twee (Taaramäe en Juul-Jensen) vooraan in het vizier, maar had een serieuze kloof te dichten.

Hattrick Taaramäe?

Taaramäe pakte 9 punten op de tweede col van de dag. Daarmee werd hij tweede in de stand, achter leider Albanese. De Est maakte naast ritwinst en de roze trui ook kans op de blauwe trui ineens.

De samenwerking bij de - inmiddels - 14 achtervolgers liep voor geen meter. Taaramäe en Juul-Jensen vaarden er wel bij: ze hoefden geen seconde prijs te geven.

Peloton jaagt

Achteraan schoot het tempo zo’n 20 km voor de finish de hoogte in. Dat deed het peloton uiteenvallen in verschillende groepjes. Ganna haakte af, hij verloor sowieso de roze trui. Het peloton stoomde door, onder leiding van Bahrain-Merida (Voor Mikel Landa en Pelle Bilbao). In korte tijd maakten ze twee minuten goed op de kopgroep.

Het peloton dook onder de vijf minuten. Zo werden de klassementsrenners uit de gevarenzone gehouden. Taaramäe haalde de tussensprint binnen en pakte 3 bonificatieseconden. Zo kwam hij op 54 seconden van Ganna in het klassement. De achtervolgers slopen dichterbij, op 55 seconden.

Deceuninck-Quickstep-kopman Almeida had het heel moeilijk. De nummer 4 van de Giro van vorig jaar moest lossen op de laatste slotklim. Maar de roze droom van Taaramäe spatte uiteen in de slotfase. De Marchi zet door, en alleen vroege vluchter Dombrowski kon volgen. De Amerikaan pakte de dagzege, de Italiaan de roze trui.