Zwitserland verslaat Filipijnen op WK

De openingswedstrijd voor Zwitserland op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland eindigde in een overwinning op de Filipijnen. De Zwitserse Ramona Bachmann scoorde uit een penalty. De aanvalster zette de Zwitsers vlak voor rust op voorsprong en Seraina Piubel bepaalde na ruim een uur de eindstand in Dunedin: 0-2. Het duel werd gespeeld in het Forsyth Barr Stadium, waar Oranje komend weekend aantreedt tegen Portugal.

Zwitserland juicht na de openingsgoal. Ⓒ ANP/HH