Brighton nadert akkoord met Ajax over Kjell Scherpen

Een akkoord tussen de Premier League-club en Ajax, dat dus open blijkt te staan voor de verkoop van Scherpen, zou de hoop van een aantal Nederlandse clubs, die Scherpen willen huren, de grond in boren. Pas als de transfer naar Engeland afketst, komen zij weer in beeld.

De (reserve)doelman van Jong Oranje zou bij Brighton & Hove Albion ploeggenoot worden van Joël Veltman, die een uitstekend eerste seizoen achter de rug heeft. Of ook Davy Pröpper daar na de zomer nog speelt, is de vraag. PSV zet in op een terugkeer van de middenvelder.

Bij Ajax, dat Scherpen in 2019 voor 1,5 miljoen euro overnam van FC Emmen, blijft men overtuigd van de kwaliteiten van de jonge doelman. Maar het vertrouwen liep wel een deuk op. In de thuiswedstrijd tegen AS Roma blunderde hij bij de 1-1 en zag hij er bij de tweede Italiaanse treffer niet goed uit. Een vertrek wordt voor iedereen het beste geacht.