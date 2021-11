Premium Het beste van De Telegraaf

Brabander bekroont bewogen jaar met wereldtitel: ’We gaven de hoop al vrijwel op’ Jeffrey Herlings terug op troon na ongekend MXGP-seizoen

Door Nick Tol

Jeffrey Herlings wordt vlak na het passeren van de finish getrakteerd op een heuse champagnedouche. „Dit is echt fantastisch.” Ⓒ Ray Archer

Jeffrey Herlings (27) lag nachtenlang wakker in de aanloop naar de allesbeslissende Grand Prix in de koningsklasse van de motorcross. De spanning nam bizarre vormen aan voor de Brabander, maar daar was woensdag niets van te merken. Na een zeer bewogen seizoen, waarin hij de hoop op de wereldtitel al bijna had opgegeven, zorgde Herlings op het circuit in Mantova voor een sensationeel sluitstuk door beide manches te winnen en daarmee de grote hoofdprijs te bemachtigen. „Dit was mijn moeilijkste én mooiste Grand Prix ooit.”