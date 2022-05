VIDEO Hogeschooltennis Thiem, maar hij verliest wel

Tennis

Novak Djokovic pakt in Rome eindelijk eerste toernooizege van 2022

Novak Djokovic heeft in Rome zijn 87e toernooizege geboekt. In de hoofdstad van Italië rekende hij bij het masters-toernooi af met Stefano Tsitisipas: 6-0 en 7-6 (4). Het was zijn zesde eindoverwinning in Rome.