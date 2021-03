Hoop in peloton: ’Goed om te zien dat Mathieu van der Poel en Wout van Aert mensen zijn’

Premium Wielrennen

Steven Kruijswijk: ’Dit is dan niet waar je op hoopt’

Steven Kruijswijk worstelt zich door de Ronde van Catalonië, waar hij van tevoren hoopte mee te spelen in het klassement. De nummer drie van de Tour de France in 2019 geeft aan dat hij niet helemaal okselfris rondrijdt over de Spaanse wegen. „Ik voel me heel de week al niet zo goed”, aldus Kruijswij...