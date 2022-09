AZ schaakt zich dankzij grootmeester De Wit naar zege in Kosice

Vooraf was er niet bijster veel bekend van de ontheemde club uit Dnipro, die sinds de Russische inval geen wedstrijd meer in de eigen stad speelde en haar Europese duels op laste van de UEFA buiten de landsgrenzen moet afwerken. Dnipro-1 week uit naar Kosice, gelegen in Slowakije op nog geen 100 kilometer van de (west)grens met Oekraïne.

Evgeniy Levchenko, kenner van het Oekraïense voetbal, had Dnipro-1 omschreven als ‘een onervaren elftal dat in al haar onbevangenheid wellicht voor een stuntje kan zorgen’. Ja, ‘Lev’ schaalde AZ hoger in. ,,Dnipro is een ploeg met twee gezichten, maar in die wisselvalligheid schuilt het gevaar”, waarschuwde Levchenko de ploeg van Jansen. Om er aan toe te voegen dat de ploeg in Europees verband ‘zeer onervaren is’.

Blauw-gele vlaggen

Één ding wist Levchenko zeker: de spelers van Dnipro, die met de beroemde blauw-gele vlaggen om de schouders het veld betraden, zouden er alles aan doen om de mensen thuis en de duizenden landgenoten op de tribune trots te maken. En AZ moest vooral op Artem Dovbyk letten. De 25-jarige centrumspits schoot zijn land op het recente EK tegen Zweden naar de kwartfinale.

Jens Odgaard namens AZ in actie. Ⓒ ANP/HH

Dovbyk vocht interessante duels uit met Maxim Dekker, de achttienjarige A-junior die al twee wedstrijden lang een uitstekende stand-in is van de met liesproblemen kampende Bruno Martens Indi. Dekker zou grote winnaar uit de strijd komen. Jansen had overigens dezelfde elf het veld ingestuurd waarmee AZ met 3-0 had gewonnen bij FC Emmen.

Angstig moment Beukema

Een enorme plensbui maakte verzorgd voetbal knap lastig. Het was op de sompige piste sowieso aftasten aan beide kanten, waarbij Dnipro-coach Oleksandr Kucher, de spijkerharde oud-verdediger van Shakhtar Donetsk, zijn discipelen volgens goed Oekraïens gebruik liet spelen: loerend op de counter en meedogenloos waar nodig.

Dat leverde bij een spaarzame counter na 20 minuten spelen bijna de 1-0 op voor Dnipro: Dovbyk kwam door over rechts, zocht maatje Oleksii Gutsuliak en zag hoe Sam Beukema de bal in de korte hoek bijna in zijn eigen doel gleed. De bal raakte gelukkig voor de centrumverdediger de paal. Daar zwijnde AZ. Tien minuten later kon Odgaard uit de tweede Alkmaarse corner net niet zijn hoofd tegen de voorzet van Tijjani Reijnders zetten.

Wéér De Wit

Goed was het allemaal niet wat AZ, dat al twee maanden zo leuk voetbal voorschotelt maar in de Slowaakse avond een uur lang saai en behoudend speelde, ten tonele bracht. De wedstrijd had veel weg van een schaakwedstrijd waarin beide teams vrede leken te hebben met een remise.

Daar dacht Dani de Wit, winnaar pur sang, anders over. De gifkikker tikte een voorzet van de koud ingevallen Yuki Sugawara in de touwen, al zijn vierde openingstreffer in deze Europese campagne. Twee minuten eerder had Jens Odgaard met een als voorzet bedoelde afzwaaier de lat geraakt. Dat was gelijk zijn laatste balcontact. De vervanger van Vangelis Pavlidis had het niet in Kosice.

Jens Odgaard in actie. Ⓒ ANP/HH

Lepe panna

Waar een wanhoopsoffensief van de ‘thuisclub’ werd verwacht, daar speelde AZ de wedstrijd uiteindelijk vrij simpel uit. Beukema zal zich nog wel de haren uit het hoofd trekken, als hij terugdenkt aan de kopbal die hij uit een hoekschop binnen had moeten knikken. De bal stuiterde voorlangs. Ook Reijnders had na een lepe ‘panna’ nog een dot van een kans, maar schoot op de keeper.

Al met al was de zege van de club uit Alkmaar verdiend. De ploeg neemt daarmee gelijk bezit van de koppositie in Groep E, omdat FC Vaduz en Apollon Limassol in Liechtenstein niet tot scoren kwamen. Daarmee komt AZ beter uit de startblokken dan vorig seizoen, toen het de groepsfase in Denemarken startte met een gelijkspel tegen Randers FC (2-2).