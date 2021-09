Lando Norris dolblij: ‘Hopelijk volgen er nog meer’

Premium Autosport

‘Slapende’ Max Verstappen: ‘Als je voorzichtig doet, kom je nergens’

Dat Max Verstappen niet gebukt gaat onder de druk van de titelstrijd bleek zaterdag wel in Rusland. Het lange wachten richting de natte kwalificatie benutte hij namelijk in alle rust voor een middagdutje in zijn onderkomen in het Red Bull-motorhome.