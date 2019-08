De Goede trekt zich op aan Zwitserse tennistopper

Eva de Goede Ⓒ RENÉ BOUWMAN

Ze weet, sinds ze in 2017 een sabbatical nam en hockey zeven maanden uit haar dagelijks bestaan schrapte, hoe het leven buiten de topsport is. Héérlijk. Maar Eva de Goede, de beste speelster van de wereld, kan het spelletje niet missen. Als ze met Oranje het vandaag beginnende EK weet te winnen, zal dat zeker voorlopig zo blijven. Want goud betekent kwalificatie voor de Zomerspelen in Tokio.