Ex-jeugdspelers Telstar komen in actie

De eerstedivisionist uit Velsen-Zuid organiseert komende zondag een Avondje Telstar, waarbij de lokale televisiezender RTV Seaport het bekerduel Telstar-Ajax van 18 december vanaf 19.00 uur integraal uitzendt. Ook kunnen er dinerboxen, samengesteld door lokale cateraars, worden besteld. Prijs per stuk: 35 euro.

Nadat de broers El Kaddouri, eigenaar van het Amsterdamse vastgoedbedrijf Stadswacht, Telstar-directeur Steef Hammerstein op Langs de Lijn hoorde vertellen over de actie, besloten ze de helpende hand te bieden.

Steuntje in rug

De broers, geboren in Velsen-Noord, bestelden inmiddels 50 boxen. „We willen graag ons steentje bijdragen in deze moeilijke tijd”, zegt Radi el Kaddouri (36) in een reactie. De boxen zijn bestemd voor mensen die in vitale beroepen werkzaam zijn, voegt El Kaddouri eraan toe. „Denk aan de mensen in de zorg, de leraren, politie. Of mensen die gewoon net even dat steuntje in de rug nodig hebben. Ik hoop dat wij ze dat op deze manier kunnen geven.”

Hoeveel boxen Radi en Ahmed el Kaddouri hopen te slijten? „Dat is moeilijk te zeggen. Naast de eerste 50 boxen hoop ik er nog 50 af te kunnen nemen én te bezorgen. Die gaan zeker een mooie bestemming krijgen”, zegt Radi hoopvol. „Daarnaast weet ik dat ik zowel Telstar als de lokale ondernemers hiermee steun.”