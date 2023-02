Slot maakt ’belangrijke’ Geertruida aanvoerder in kraker tegen AZ

De coach van Feyenoord vond het geen ingewikkelde keuze. Hij volgt daarbij hetzelfde principe als eerder, toen hij Kökcü bombardeerde tot vaste aanvoerder van Feyenoord. „Lutsharel doet het uitstekend, hij hoort bij de spelers met de meeste wedstrijden voor Feyenoord 1 en hij is afkomstig uit de jeugdopleiding van Feyenoord. Hij is een goede speler én een belangrijke speler voor dit Feyenoord. Ook een jongen die altijd heel trots is om het shirt van Feyenoord te dragen”, vertelt Slot.

De man die sinds een aantal weken vast in het hart van de defensie staat naast de Slowaakse voorstopper David Hancko zou nog niet in beeld zijn gekomen als Gernot Trauner en Justin Bijlow fit zouden zijn maar dat duo is wekenlang uit de roulatie. Beide spelers komen in aanmerking voor de band als Kökcü er niet is, zo bepaalde Slot afgelopen zomer.

Lutsharel Geertruida (links) in duel met Ajacied Steven Bergwijn. Ⓒ Pro Shots

Grappen

Op de vraag hoe Geertruida, die als uiterst bescheiden te boek staat en weinig in de publiciteit treedt, reageerde, begint de oefenmeester van Feyenoord te grijnzen. „Ik maakte het bekend waar de jongens allemaal bij waren. Ik had de indruk dat hij het wel mooi vond, maar je weet hoe zo’n groep dan reageert. Dan worden er allemaal grappen gemaakt.”

Geertruida zal de band met trots om de arm doen, want hij is net als Tyrell Malacia eerder een jongen van Rotterdam-Zuid die zijn hele jeugd op Varkenoord van niets anders droomde dan voetballen in De Kuip. Bij het Legioen is hij in korte tijd mateloos populair geworden sinds hij vast als centrale verdediger speelt.

Eén linie verder naar voren moet Slot een puzzeltje oplossen, omdat Kökcü daar voor het eerst ontbreekt. Al vindt de coach van de koploper het niet zo’n ingewikkeld probleem. „Meestal spelen Mats Wieffer en Quinten Timber daar met Orkun, nu zullen ze naast elkaar spelen en zullen jullie morgen zien hoe ik het verder voorin ga oplossen. Maar ik heb nog genoeg opties, hoor. Feyenoord heeft meerdere buitenspelers die op tien kunnen spelen en we hebben ook Taabouni (ex-AZ, red.) en Bullaude nog.”

Schrikken

Bij Feyenoord was het even schrikken toen begin deze week de mededeling kwam dat Wieffer ziek was, maar die sloot in de afgelopen 24 uur weer aan bij de selectie. Het enige vraagteken wordt gevormd door Timber, omdat die na zijn zware voetblessure nog altijd niet in staat was 90 minuten vol te maken. „We moeten kijken hoe lang hij nu kan spelen.”

Tegen zijn oude club werkt Slot de laatste partij uit een zware serie af na de winterstop. Het programma na de ontmoeting met de Alkmaarders is voor Feyenoord een stuk minder zwaar. „Puur kijkend naar de prestatie zijn we tevreden dat we met twee punten voorsprong nog bovenaan staan. Het was onze intentie om tijdens die moeilijke reeks wedstrijden zo lang mogelijk bovenin mee te doen. Dat is gelukt. En dan baal ik ook nog dat we qua veldspel zelfs nog wat meer punten hadden moeten hebben.”

Herkenbaar

De confrontatie met zijn oude assistent Pascal Jansen, die AZ na zijn vertrek ook sterk voor de dag laat komen en de ploeg bovenin de Eredivisie heeft gehouden, heeft zich nu al een aantal keren afgespeeld. Niets kan Slot dus nog verrassen en andersom ook niet. Tegelijkertijd vindt Slot dat bijna alle trainers in de Eredivisie aardig op de hoogte zijn van elkaars tactieken en ideeën.

Op de vraag of het eenvoudig is om in het hoofd van Jansen te kruipen zegt Slot dan ook: „Ja, er zijn zoveel herkenbare dingen, maar dat is logisch. AZ speelt heel herkenbaar en goed voetbal. Alleen maakt die kennis het niet eenvoudiger om van AZ te winnen. Ik kan wel goed aangeven aan onze spelers wat zij allemaal doen.”