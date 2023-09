Thomas Müller in extremis opgeroepen voor Die Mannschaft

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Fortuna laat Kroaat Radic naar AZ-tegenstander Zrinjski gaan

11.55 uur: Fortuna Sittard laat verdediger Stipe Radic vertrekken naar HSK Zrinjski Mostar, een van de tegenstanders van AZ in de Conference League. De 23-jarige Kroaat speelde sinds januari bij de Eredivisieclub uit Limburg.

Fortuna nam de verdediger over van het Belgische Beerschot, waar hij na de degradatie een transfervrije status kreeg. Hij tekende voor anderhalf jaar in Sittard. Radic kwam in totaal tot zeven wedstrijden in de hoofdmacht van Fortuna.

Zrinjski werd afgelopen seizoen landskampioen van Bosnië en won de nationale beker. De club zit in de groep met AZ, het Engelse Aston Villa en het Poolse Legia Warschau.

Duitse bondscoach roept Müller alsnog op voor oefenduels

11.54 uur: De Duitse bondscoach Hansi Flick heeft Thomas Müller alsnog opgeroepen voor de oefenwedstrijden van het Duitse voetbalelftal tegen Japan en Frankrijk. De aanvaller van Bayern München kwam op het WK voor het laatst in actie voor de 'Mannschaft'. Duitsland werd toen in de groepsfase uitgeschakeld.

Flick reageerde met de selectie van de 33-jarige Müller ook op het eventuele afvallen van Niclas Füllkrug. De spits van Dortmund zal zich wel zoals gepland bij het team melden maandag, maar is door een peesblessure mogelijk niet inzetbaar.

De Duitse voetballers oefenen zaterdag tegen Japan en drie dagen later tegen Frankrijk. Duitsland hoeft als organisator van het EK van 2024 geen kwalificatiewedstrijden te spelen.

Koploper Bayer Leverkusen legt verdediger Tapsoba langer vast

11.51 uur: Bayer Leverkusen heeft het contract van verdediger Edmond Tapsoba met twee jaar verlengd. Hij ligt nu tot en met juni 2028 vast. De Duitse club, die na drie duels in de Bundesliga aan de leiding gaat, maakte de contractverlenging van de 24-jarige voetballer uit Burkina-Faso maandag bekend.

Leverkusen nam Tapsoba in 2020 over van de Portugese club Vitória Guimarães. "Edmond is een van de beste centrale verdedigers in de Bundesliga. Hij heeft zeker de potentie om op het internationale niveau de top te bereiken", zei sportdirecteur Simon Rolfes van de club. "We zijn ambitieus bij Leverkusen en willen dat bereiken met goede spelers als Tapsoba."