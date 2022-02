Verbouwen van De Kuip toch weer een optie voor Feyenoord

De drie voorstellen worden beoordeeld op dezelfde criteria. Daarbij wordt onder meer gekeken naar bouwkosten, sfeerelementen, stichtingskosten, financierbaarheid en de bijdrage aan de begroting van Feyenoord.

De projectgroep gaat diverse stakeholders, zoals supporters en de gemeente Rotterdam, vragen naar hun mening. In de loop van april levert de werkgroep een eindrapport op aan de directie en de raad van commissarissen van Feyenoord.

De projectgroep zal de drie opties voor het stadion toetsen op uiteenlopende criteria. „Zo moet een stadion bijvoorbeeld de sportieve ambities van de club mogelijk maken, goede commerciële faciliteiten bieden, veilig zijn en goed bereikbaar. Daarnaast zijn sfeerelementen, zoals dicht op het veld zitten en akoestiek, belangrijk”, laat Feyenoord weten.

Woningen

Het bestemmingsplan van Feyenoord City, waarvan de plannen behalve een nieuw voetbalstadion ook 3800 woningen en voorzieningen omvatten, ligt bij de Raad van State. Die instantie besloot in november vorig jaar om een zitting hierover niet te laten doorgaan vanwege nieuwe ontwikkelingen. Feyenoord liet destijds weten het stadionplan te heroverwegen en een besluit hierover tot zeker komende zomer uit te stellen, waarbij de voetbalclub zei alle opties open te houden. De Rotterdamse gemeenteraad gaf echter aan door te willen met de gebiedsontwikkeling Feyenoord City, of dit nu met of zonder een nieuw voetbalstadion is.

De Raad van State heeft nu onder meer de gemeente Rotterdam, voetbalclub Feyenoord en Stadion Feijenoord meer tijd gegeven om hun plannen uit te werken over hoe het verder moet met Feyenoord City. De nieuwe deadline voor de plannen is 6 mei. Daarna wordt een nieuwe zittingsdatum bepaald.

Hogere bouwkosten

Feyenoord besloot in november de plannen voor de bouw van een nieuw stadion weer uit te stellen, omdat de bouwkosten 180 miljoen euro hoger zouden uitvallen dan het bedrag van 444 miljoen euro dat de club als maximum had bepaald. Toen werd ook al duidelijk dat de Rotterdamse club in elk geval de komende jaren nog in De Kuip zal voetballen.