Ziyech wil jonge veldbestormer alsnog shirtje geven

Bekijk ook: Prachtig gebaar Ziyech richting veldbestormer

Ziyech verkeerde in de veronderstelling dat hij het wedstrijdshirtje na afloop van de wedstrijd aan de vader van de jeugdige veldbestormer had gegeven. De 11-jarige Yassine Hussairy zegt dat hij het shirt van zijn Ajax-idool nooit heeft ontvangen. Wel werd het shirt opeens op eBay te koop aangeboden wat leidde tot veel consternatie.

Waarschijnlijk heeft iemand gedaan alsof hij de vader van Yassine was. Hij was naar eigen zeggen namelijk niet met zijn vader in het stadion, maar met zijn moeder.